Полковник в отставке посмеялся над Зеленским и его желанием быть «Наполеончиком»

Полковник в отставке Баранец: Зеленский хочет казаться Наполеончиком, но не выходит

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что президент Украины Владимир Зеленский хочет казаться «Наполеончиком», который якобы ставит на колени Белоруссию. Но на деле это может быть лишь блеф, над чем остается только посмеяться, сказал он в комментарии для «Царьграда».

Речь идет о ретрансляторах сигнала БПЛА в Белоруссии. 19 июня президент Украины потребовал от белорусского коллеги Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы технику, корректирующую удары ВС России. Тогда же Зеленский пригрозил, что в случае, если Минск «не снимет» или «не выключит» находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, то «Киев сделает это сам». Позднее политик отметил, что Белоруссия больше не угрожает Украине.

Военный обозреватель «Комсомольской правды» призвал не спешить с выводами. Баранец отметил, что стоит прежде всего дождаться официальных заявлений от Белоруссии, так как Зеленский «зачастую в политических целях блефует».

Давайте дождемся, что скажет батька Лукашенко, что скажет его Минобороны. Вот, если они подтвердят этот факт, то это значит, что Минск принял этот сигнал Зеленского. Если нет — то мы в очередной раз будем смеяться над этим [лжецом] Зеленским Виктор Баранец полковник в отставке

Незадолго до этого украинского президента также уличили в политических фантазиях. Об этом высказался бывший член Верховной Рады Артем Дмитрук. Он счел, что лидер Украины блефовал информацией о ретрансляторах сигнала БПЛА в Белоруссии, чтобы позже объявить о своей «победе» после их «демонтажа».

Также депутат Верховной Рады Александр Дубинский назвал нынешнее поведение президента Украины «победобесием». Все из-за одновременных угроз в адрес российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, а также пренебрежительного отношения к главе Белого дома Дональду Трампу. Парламентарий предположил, что Зеленский пошел ва-банк из-за нестройности европейской поддержки Киева.