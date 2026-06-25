Дубинский: Зеленский попыткой провоцировать Путина и втянуть Минск в конфликт идет ва-банк

Депутат Верховной Рады Украины Александр Дубинский назвал нынешнее поведение президента Украины Владимира Зеленского «победобесием» из-за его одновременных угроз в адрес российского и белорусского лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко и пренебрежительного отношения к главе Белого дома Дональду Трампу. Парламентарий предположил в своем Telegram-канале, что глава республики пошел ва-банк, учитывая нестройность европейской поддержки Киева.

«Такое впечатление, что мы уже всех победили, нам не противостоит крупнейшая ядерная держава в мире, и это не у нас "вынесена" вся экономика и энергетика», — удивился украинский депутат.

Он указал, что в действиях Зеленского слишком много пафоса и оптимизма на фоне весьма непростой действительности, которую сложно прогнозировать, особенно в условиях, когда в политике Германии, Франции и Британии грядут значительные перемены в следующем году.

«[Это] выглядит сейчас как игра ва-банк. Попытка спровоцировать Путина на опрометчивый шаг, размен ударами, вовлечение Беларуси — что угодно, что может изменить баланс войны резко. И потребует вмешательства ЕС и США немедленно», — подчеркнул Дубинский.

По его словам, Киев не может допустить, чтобы события развивались медленнее, поскольку тогда ВС России удастся затянуть конфликт в осенне-зимний период и победить. «Запаса прочности в Украине уже почти нет», — предупредил парламентарий.

Ранее покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук уличил Зеленского в новых политических фантазиях. Он заявил, что украинский лидер сам выдумал якобы установленные в Белоруссии ретрансляторы сигнала БПЛА, чтобы позже объявить о своей «победе» после их «демонтажа».