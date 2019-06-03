Россияне заметили снижение зарплат

Почти пятая часть россиян заметила снижение размера зарплаты, выяснили авторы исследования Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС), выдержки из которого приводят «Известия».

По данным авторов исследования, о снижении зарплаты рассказали 18,3 процента опрошенных. У 62,5 процента доход в 2018 году не изменился, 19,2 процента отметили рост зарплаты.

В то же время, 41 процент респондентов отметил рост налоговой нагрузки, для 52 процентов она осталась на прежнем уровне, для 6,6 процента снизилась.

Ранее Росстат сообщал о росте зарплаты почти на 10 процентов в среднем по России по итогам 2018 года. По мнению опрошенных изданием экспертов, эти данные не отражают реальной картины на рынке труда, поскольку не учитывают влияние региона и сферы деятельности.

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