Назван необходимый для прибавки к зарплате навык

В Лаборатории исследований рынка труда НИУ ВШЭ пришли к выводу, что владение иностранным языком увеличивает доходы работников в России в среднем на 11 процентов.

Отмечается, что для владеющих языком свободно прибавка к зарплате возрастает до 27 процентов, что сопоставимо с Испанией и Мексикой.

Также в исследовании говорится, что диплом бакалавра и выше обеспечивает прибавку в 13 процентов, что на 4 процентных пункта больше, чем для лиц без вузовского образования.

Больше остальных на прибавку к зарплате при владении иностранным языком — на 22 процента — могут рассчитывать руководители высшего и среднего звена.

По словам авторов исследования, рынок предъявляет устойчивый спрос на работников с языковым навыком, однако пока в России их не так много. Показатель среди молодежи — всего 35,5 процента, от 30 до 39 лет — 21,9 процента, от 40 лет — 11,6 процента.

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