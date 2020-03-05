Названы отмирающие в России профессии

Развитие новых технологий приведет к отмиранию части профессий в России. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов. Его слова приводит ТАСС.

Материалы по теме «Зачем тебе это? Давай ищи мужика и в декрет» Россиянки выбрали запрещенные для женщин профессии. Они пережили унижения и домогательства

Речь идет в первую очередь о работе охранников, подчеркнул глава ведомства. «Говорят, что Россия — страна охранников. Куда ни войдешь, везде работают охранные агентства. Для чего?» — поинтересовался министр. По мнению Силуанова, при наличии системы безопасности пятерых человек можно заменить одним. Похожее будущее чиновник прочит бухгалтерам. «Скоро эта профессия будет не то что не нужна, [но] количество их будет сокращаться», — полагает глава Минфина.

Ранее глава Сбербанка Герман Греф говорил, что в будущем будут востребованы профессии с применением технологий, в том числе инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, биотехнолог. Он считает, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности скоро будут исключены из списка профессий.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!