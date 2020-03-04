Герман Греф назвал профессии будущего

В будущем будут востребованы профессии с применением технологий, в том числе инженер-биомедик, инженер виртуальной реальности, биотехнолог. Такое мнение выразил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на церемонии открытия финала олимпиады Кружкового движения Национальной технологической инициативы по направлению «Искусственный интеллект». Его словам приводит агентство «Прайм».

Греф считает, что все люди должны владеть технологией искусственного интеллекта, поскольку простые специальности скоро будут исключены из списка профессий. По словам главы Сбербанка, технологии являются доминирующим фактором, который определяет политику, экономику, социальную жизнь, общество и жизнь каждого гражданина.

В список профессий будущего, составленный Грефом, вошли также специальности нейроинформатика, инженера-робототехника, наноинженера, проектировщика нейроинтерфейсов, специалиста по применению искусственного интеллекта в медицине, проектировщика медицинских роботов.

Глава Сбербанка добавил, что без культуры, науки, знаний человеческая жизнь, работа компаний и государства не может быть полноценной и самодостаточной.

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