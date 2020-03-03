Греф подарил президенту Татарстана новый девайс от Сбербанка

Председатель правления Сбербанка Герман Греф подарил президенту Татарстана Рустаму Минниханову новую разработку от компании «Сбердевайсы» Okko Smart Box. Об этом сообщается на сайте банка.

Также глава республики получил в подарок тв-приставку с голосовым управлением, которая превращает любой телевизор в умный. Минниханов протестировал новинку и заявил, что Татарстан готов стать ее дилером, предварительно установив голосовое управление на двух языках — русском и татарском.

Кроме того, Греф и Минниханов договорились начать работу по развертыванию платформы SberCloud в Татарстане. Для пилота будет выбрано три-четыре направления. Одно из них — система «Мои субсидии». Предполагается, что благодаря SberCloud их предоставление станет более эффективным и адресным.

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