Российский депутат оценил способность женщин-полицейских догонять преступников

Председатель екатеринбургской городской думы, депутат Игорь Володин оценил способность женщин-полицейских догонять преступников словом «сложно». Об этом он заявил на заседании, запись которого опубликована на YouTube.

Обсуждая вопрос обеспечения жильем сотрудников полиции, Володин отметил, что из-за большого числа женщин в профессии мужчинам-полицейским «стало неинтересно работать в полиции». «Заедьте в юридический институт — там 50 процентов, я извиняюсь, конечно, женщин учится. Я за, осваивают мужскую профессию, но когда на патрульно-постовой службе находятся женщины, как они догонят преступника? Сложно. Тем более, в юбке», — сказал российский депутат.

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Володин также вспомнил, что когда он сам работал оперуполномоченным уголовного розыска, то ему давали жилье дважды за первое место по раскрытию преступлений. По его мнению, тогда полицейские крепче держались за работу, чем сейчас.

Официальный список 456 профессий из 38 отраслей, запрещенных для женщин в России, действует с 1974 года. Последняя действующая версия перечня, куда в том числе вошли профессии матроса, боцмана, машиниста электропоезда и водителя автобуса на междугородных и международных маршрутах, была утверждена в феврале 2000 года. ООН неоднократно признавала документ ущемляющим права женщин.

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