Путин оценил шансы женщины стать президентом России

Президент Владимир Путин ответил на вопрос о том, видит ли он на посту главы России женщину, а также о необходимых для этого качествах. Соответствующий вопрос ему задали в ходе ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой ведет телеканал Россия 24.

«Требования не могут отличаться по гендерным принципам. Женщины, тем не менее, приносят в политику женское начало, меньше агрессии, это востребовано», — сказал он.

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4 октября Владимир Путин поддержал совмещающих семью и карьеру женщин.

В марте прошлого года он высказал мнение, что России предстоит сделать еще многое, чтобы в правах женщин и мужчин исчезли различия. Он признал, что мир по-прежнему остается мужским. Однако, по его мнению, грань между мужскими и женскими профессиями стирается.

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