Женщину из рассказа Путина о стыдном случае начали искать

В Коми начали разыскивать женщину, чью записку Владимиру Путину в 2010 году потеряли помощники президента. Об этом РИА Новости рассказала уполномоченная по правам человека в республике Надежда Быковская.

Быковская рассказала, что женщину пока не нашли, несмотря на «большие связи». Искать ее начали, как только Путин сообщил об истории. Уполномоченная пояснила, что посмотрела фотографии, показала их возможным знакомым, но никто не узнал женщину.

Во время прямой линии 20 июня Путин, отвечая на вопрос о стыдном поступке, рассказал о случае с потерянной запиской. Президент предположил, что в ней было «что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме». Позднее выяснилось, что случай произошел в 2010 году в Сыктывкаре. Тогда две местные жительницы в надежде встретиться с Путиным написали две записки, чтобы передать их президенту. Это удалось сделать лишь одной из них. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что те, кто потерял записку, «больше ничего не теряли».

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