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Появились подробности вызвавшего у Путина стыд случая

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Случай с запиской, о потере которой президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии, произошел в 2010 году в Сыктывкаре. Об этом пишет РИА Новости.

Тогда две женщины, поджидавшие Путина, в то время занимавшего пост премьер-министра, в надежде встретиться с ним, скооперировались, написали две одинаковые записки и договорились попытаться передать ему их, рассказал агентству муж одной из женщин Владимир Щербина. По воспоминаниям мужчины, его супругу волновал земельный вопрос для многодетных семей, а другую женщину — ее сына, которого, как она считала, незаконно осудили.

В итоге второй женщине удалось прорваться к Путину через охрану и передать ему записку. «Она действительно встала на колени, он попросил ее подняться. В это время у него даже испарина на лбу появилась. Это, как рассказывала супруга, было видно. Она недалеко стояла. Он попросил ее подняться, в это время сжал ее руку. Записка была у нее в руке, он эту записку у нее взял», — рассказал Щербина.

По его словам, затем охранники пытались выяснить содержание записки, а спустя несколько месяцев он и его супруга увидели по телевидению обращение Путина, касающееся земель для многодетных. «Мы с супругой по крайней мере были уверены, что цель была достигнута», — добавил мужчина.

Путин, отвечая в ходе прямой линии 20 июня на вопрос о стыдном поступке, вспомнил этот случай и, прослезившись, признался, что его помощники потеряли переданную ему записку. По словам главы государства, он примерно помнит, что там было: «Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде».

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