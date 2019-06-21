Российский пожарный пожаловался Путину на зарплаты и заслужил уважение

В ходе прямой линии с президентом России Владимиром Путиным пожарный из Калининграда Станислав Таукачикас пожаловался российскому лидеру на низкие зарплаты своих сослуживцев и получил благодарность за смелость от главы управления МЧС по региону. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 21 июня.

По словам Таукачикаса, он «до последнего не верил», что его видеообращение попадет в эфир. После эфира россиянина попросили связаться с начальником регионального МЧС, который выразил ему благодарность. Таукачикас отметил, что находится в отпуске, поэтому никто из его сослуживцев не знал о видеообращении.

Таукачикас отметил, что записал видеообращение, поскольку «вопрос зарплат для сотрудников, действительно, очень острый». В своем выступлении он рассказал, что средняя заработная плата пожарного составляет 12-13 тысяч рублей. Сам Таукачикас, будучи командиром отделения, получает 16 тысяч рублей. Многим, по его словам, приходится работать на двух работах.

После вопроса Таукачикаса президент заявил, что в правительстве приняли решение выделить МЧС 4,3 миллиарда рублей. Эти средства, по словам Путина, позволят поднять зарплату сотрудникам МЧС в среднем до 24 тысяч рублей. Кроме того, на следующий год запланированы два транша.

Также в ходе прямой линии, которая прошла 20 июня, Путин признал, что жить россиянам стало тяжелее. По его словам, реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, однако теперь они начали восстанавливаться. Российский лидер сообщил, что в 2017-м начисленная зарплата в экономике составляла 33,2 тысячи рублей, в текущем году — 44 тысячи рублей. Он также попросил россиян не сердиться на него из-за зарплат.

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