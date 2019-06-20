Путин прослезился в ходе прямой линии

Президент России Владимир Путин прослезился, когда отвечал на вопрос о стыдном поступке в ходе прямой линии. Трансляцию мероприятия вел телеканал «Россия 24».

Глава государства рассказал о случае, когда в ходе рабочей поездки перед ним на колени упала женщина и передала записку с просьбой. Его помощники потеряли записку.

Ранее в ходе прямой линии президент признался, что чувствует свою вину, когда его поручения не выполняются.

Прямая линия с президентом состоялась в 17-й раз и продлилась 4 часа 16 минут.

В прошлом году она состоялась 7 июня. В интернете ее посмотрели более 12 миллионов человек. Президент отвечал на вопросы более четырех часов. В прошлом году формат прямой линии был изменен: в студии не было гостей.

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