Путин рассказал о чувстве вины

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о своих чувствах, когда его поручения не выполняются. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Если кто-то что-то не делает, то я в этом чувствую и свою вину», — сказал он.

Путин отметил, что «махать шашкой, увольнять, выгонять» — самое простое в его положении. По его словам, прежде всего необходимо добиваться конкретных результатов.

Ранее в ходе мероприятия глава государства ответил на вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе с "Единой Россией"». Президент назвал членов правящей партии зрелыми людьми, которые «ставят целью своей политической карьеры и жизни укрепление страны».

Прямая линия с президентом выходит в 17-й раз.

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