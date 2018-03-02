Путин предпочел остаться в неведении относительно своего будущего

Президент России Владимир Путин в ходе медиафорума ОНФ отрицательно ответил на вопрос журналистов о том, хотел бы он знать свое будущее. Об этом в пятницу, 2 марта, сообщает корреспондент «Ленты.ру.»

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Ольга Тимофеева в конце выступления президента провела блиц-опрос. Один из вопросов звучал так: «Хотели бы вы знать свое будущее, что будет через 5-10 лет?»

«Нет», — коротко ответил Путин.

Главу государства также спросили о несбывшихся мечтах. «Ну, нет, вы знаете, ведь каждый из нас, мы живем, мы работаем, мы ставим перед собой какие-то цели, у меня известная работа, и цель понятная, я хочу, чтобы страна у нас была успешной, мощной, устойчивой, сбалансированной и устремленной вперед», — ответил Путин под аплодисменты зала.

В июне 2017 года в ходе прямой линии Путин рассказал, что если бы машина времени существовала, то ему было бы интересно увидеть, как строилась и развивалась страна. «Мне очень интересно посмотреть, как строился тот же Петербург, как наши отцы и деды побеждали в Великой Отечественной войне. Знаете, я, когда хронику смотрю, иногда у меня слезы на глазах выступают. Конечно, хотелось бы это увидеть своими глазами», — сказал президент.

Он добавил, что ему хотелось бы стать свидетелем того, «как принимались судьбоносные решения для развития России».

При этом Путин отметил, что использование машины времени породило бы множество вопросов, в том числе этических. Например, можно ли во что-то вмешиваться и этим менять настоящее и будущее. «Я думаю, что лучше ничего не трогать. Потому что будет то, что должно быть, только с неизвестными последствиями», — подчеркнул он.

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