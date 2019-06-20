Путин поделился способом побороть лень

Президент России Владимир Путин рассказал о том, как он борется с ленью. Соответствующий вопрос от школьника в ходе прямой линии в четверг, 20 июня.

По словам президента, который при этом сослался на психологов, лень является обычным и нормальным свойством человека.

«Отдыхать нужно, и нужно уметь отдыхать. Но нет другого способа бороться с ленью, как начать работать», — сказал он.

Прямая линия с президентом продлилась более четырех часов. Ранее большинство россиян (77 процентов) выразило интерес к выступлению Путина и его ответам на вопросы. Еще 22 процента ответили «скорее не интересно», 1 процент — затруднились ответить.

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