Путин вспомнил об офшорах Грудинина

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о том, не хочет ли он поставить во главе правительства директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина, как Борис Ельцин Евгения Примакова. Трансляцию мероприятия ведет РИА Новости.

По мнению российского лидера, прежде чем рассматривать возможность назначения Грудинина премьер-министром страны, надо вывести деньги из офшоров. Кроме того, Путин напомнил, что у Примакова в аналогичной ситуации не было счетов за границей.

В июне 2018 года представители налоговой службы сообщили, что Грудинин является конечным бенефициаром офшора — международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100 процентами акций компании, являющейся акционером совхоза. Из документов следует, что офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.

Эксперты оценивают активы Грудинина на сумму от 60 до 120 миллиардов рублей. Отмечалось, что бывший кандидат в президенты лично и через аффилированных с ним лиц, а также через офшоры владеет 99 процентами акций «Совхоза имени Ленина».

Ельцин предложил Примакова на пост председателя правительства России в сентябре 1998 года. Кандидатура была одобрена Госдумой — за него проголосовали 315 депутатов из 450. Примаков возглавлял правительство 8 месяцев, он был отправлен в отставку решением Ельцина в мае 1999 года. Официально отставку объяснили замедлением реформ и необходимостью придать им новый импульс.

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