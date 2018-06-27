Грудинина уличили во владении офшором

Шесть акционеров «Совхоза имени Ленина» обратились в Арбитражный суд с требованием отменить сделки по передаче двух земельных участков стоимостью около 850 миллионов рублей в уставной капитал АО «Каширский молл». Об этом в среду, 27 июня, сообщает «Интерфакс».

«Истцы просят признать недействительными данные сделки, так как они были оформлены с нарушением закона, без одобрения общего собрания акционеров», — сказал адвокат Владимир Бояринов.

В ходе заседания представитель налоговой службы заявил, что директор совхоза Павел Грудинин является конечным бенефициаром офшора — международной коммерческой компании Bontro LTD, которая владеет 100 процентами акций компании, являющейся акционером совхоза. Из документов следует, что офшорной компанией Грудинин владел с 2003 года по конец декабря 2017 года.

«Как директор он [Грудинин] владеет 44 процентами акций совхоза, а если брать еще эту контролируемую им компанию, то это еще плюс 20 процентов, то есть 64 процента. То есть можно сказать, что Павел Николаевич является владельцем контрольного пакета акций совхоза», — заявил адвокат.

В начале марта Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск акционеров совхоза к Грудинину и признал недействительной сделку 10-летней давности. В 2008 году совхоз внес в уставной капитал ООО «ТТ Девелопмент» два земельных участка общей стоимостью более одного миллиарда рублей.

Грудинин участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов.

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