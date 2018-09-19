У Павла Грудинина арестовали все акции «Совхоза имени Ленина»

Видновский городской суд Московской области арестовал все акции «Совхоза имени Ленина», принадлежащие бывшему кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину. Об этом сообщает «360» со ссылкой на адвоката его экс-жены Елену Бойцову.

По ее словам, арест наложен в рамках раздела имущества с бывшей супругой. Юрист отметила, что это 1,933 миллиона акций — 40 процентов всех долей организации.

Заседание состоится в Видновском суде 27 сентября.

В середине июля Грудинины развелись после 37 лет брака. 20 августа стало известно, что бывшая жена политика подаст в суд иск о разделе имущества.

Ранее Грудинина уличили во владении офшором. По информации налоговой службы, он управлял офшорной международной коммерческой компанией Bontro LTD, которая владеет 100 процентами акций совхоза, с 2003 года по конец декабря 2017 года.

Политик участвовал в президентских выборах в марте 2018 года от КПРФ, по итогам голосования занял второе место с 11,77 процента голосов.

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