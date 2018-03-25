Зюганов рассказал о своей роли в ликвидации усов Грудинина

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов советовал бывшему кандидату в президенты России от партии Павлу Грудинину не сбривать усы. Об этом лидер коммунистов рассказал в интервью «Комсомольской правде».

«Я говорил ему — у тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы. Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли — тоже наша вина. Поэтому сбрил», — рассказал Зюганов.

В целом, глава КПРФ позитивно отнесся к тому, что Грудинин выполнил обещание, данное 6 февраля журналисту Юрию Дудю. Грудинин пообещал, что сбреет усы, если наберет на выборах 18 марта менее 15 процентов. По данным Центризбиркома, кандидат от коммунистов набрал 11,77 процента голосов.

«Он мужчина у нас настоящий! Он держит слово. Усы вырастут новые. А если у тебя — ни мужества, ни совести нет — это уже никогда не появится», — прокомментировал Зюганов поступок выдвиженца КПРФ.

Днем 24 марта «Интерфакс» опубликовал видео, подтверждающее, что Павел Грудинин сбрил усы.

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