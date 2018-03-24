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Грудинин все-таки сбрил усы

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Агентство «Интерфакс» опубликовало видео, подтверждающее то, что бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сбрил усы.

В ролике политик обратился к своим сторонникам и признал, что должен сдержать обещание сбрить усы, данное в ходе спора с журналистом Юрием Дудем. Затем он направился к раковине и побрился.

«Ну и видок», — сказал Грудинин, посмотрев на себя в зеркало.

23 марта в аккаунте Грудинина в Instagram, ссылка на который указана на сайте экс-кандидата, было опубликовано фото безусого политика. Спустя час пост удалили, а в пресс-службе избирательного штаба Грудинина сообщили, что снимок был поддельным.

Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — журналист побреется налысо. Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77 процента голосов, а победителем с результатом 76,69 процента стал действующий президент Владимир Путин.

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Предыстория: Сбритые усы Грудинина оказались фейком
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