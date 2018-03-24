Сбритые усы Грудинина оказались фейком

Бывший кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин на самом деле не сбривал усы. Об этом в субботу, 24 марта, сообщил ТАСС глава пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

«То, что там выложили, монтаж это, не монтаж, не проблема это [усы] убрать. Этот Instagram не имеет отношения к официальному Instagram Грудинина. Официальная его страница — grudinin_kprf», — заявил Ющенко. «Я не знаю, кто это делает, там [в социальных сетях] таких очень много фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет», — подчеркнул он.

Ранее в субботу в Instagram-аккаунте, ссылка на который размещена на сайте экс-кандидата, появилась фотография, на которой запечатлен безусый Грудинин. «Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — гласила подпись к снимку.

Скриншот: @grudinin_pn / Instagram

Грудинин заключил пари с журналистом Юрием Дудем в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года: если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — журналист побреется налысо. Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77 процента голосов, а победителем с результатом 76,69 процента стал действующий президент Владимир Путин.

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