Бывший кандидат в президенты России Павел Грудинин сбрил усы, тем самым выполнив обязательство, данное журналисту Юрию Дудю в рамках их спора. Фотография безусого Грудинина опубликована в Instagram-аккаунте, ссылка на который размещена на сайте экс-кандидата.

«Вчера ЦИК огласил окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово, значит, надо его сдерживать», — гласила подпись к снимку.

На данный момент пост удален, но в сети имеются скриншоты публикации.

Скриншот: @grudinin_pn / Instagram

Грудинин и Дудь в ходе интервью, которое вышло в начале февраля 2018 года, заключили пари: если кандидат от КПРФ наберет на президентских выборах меньше 15 процентов — он сбреет усы, если больше — журналист побреется налысо. Согласно окончательным подсчетам ЦИК, Грудинин набрал 11,77 процента голосов, а победителем с результатом 76,69 процента стал действующий президент Владимир Путин.

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