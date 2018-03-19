Россияне предложили сбрить собственные усы вместо Грудинина

Пользователи сети устроили новый флешмоб, связанный с отказом бывшего кандидата в президенты Павла Грудинина сбрить усы.

В интервью с Юрием Дудем политик пообещал избавиться от растительности на лице в случае, если наберет менее 15 процентов голосов избирателей. По итогам цифра оказалась меньше: за Грудинина отдали голоса лишь 11 процентов россиян. Тем не менее бывший кандидат в президенты поставил новое условие: он сбреет усы, если Дудь официально признает прошедшие выборы честными.

После этого заявления пользователи Twitter начали в шуточной форме придумывать другие условия, после выполнения которых они будут готовы сбрить собственные усы.

К флешмобу также подключились пользователи, у которых вообще нет усов.

Некоторые добавили к новой шутке про усы ставшую мемом фразу о «кандидате от народа».

Согласно предварительным результатам ЦИК, Павел Грудинин набрал 11,08 процента голосов избирателей.

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