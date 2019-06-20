Путин порассуждал о войне и мире

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос жителя страны о том, почему в последнее время на телевидении демонстрируется чрезмерное количество нового вооружения. Трансляцию мероприятия в четверг, 20 июня, ведет РИА Новости.

«В связи с этим не грех вспомнить, чему нас древние учили: "Хочешь мира — готовься к войне". Также есть другое известное выражение: "Кто не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую"», — отметил глава государства.

Президент добавил, что Россия не входит в число лидеров по военным расходам — ее значительно опережают США, КНР, Саудовская Аравия, Великобритания, Франция и Япония.

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