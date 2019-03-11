Шойгу отчитался о перевооружении российской армии

За последние шесть лет Вооруженные силы России получили более тысячи самолетов и вертолетов, около 4 тысяч танков и других бронированных машин, а также 3 стратегических подводных крейсера, 7 подлодок и 161 надводный корабль. Об этом сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу на расширенном заседании комитета Госдумы по обороне в понедельник, 11 марта, передает «Интерфакс».

По его словам, за это время, в частности, были перевооружены 13 авиационных полков на истребители Су-35С и Су-30СМ, перехватчики МиГ-31БМ, а также бомбардировщики Су-34, а три бригады армейской авиации и шесть вертолетных полков — на вертолеты Ка-52 «Аллигатор» и Ми-28 «Ночной охотник». Также Воздушно-космические силы (ВКС) получили 57 космических аппаратов.

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Кроме того, российская армия приняла на вооружение 3712 новых и модернизированных танков и других бронированных машин.

Военно-морскому флоту страны было передано 108 баллистических ракет. «Вооруженные силы получили (...) 3 ракетных подводных крейсера стратегического назначения "Борей", 7 подводных лодок, 161 надводный корабль, катер и судно», — рассказал Шойгу, добавив, что также Минобороны получило 17 береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

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Глава ведомства уточнил, что 20 зенитных ракетных полков были перевооружены на ракетные системы С-400 «Триумф», 23 дивизиона — на комплекс «Панцирь-С», 10 ракетных бригад — на комплекс «Искандер». Кроме того, за шесть лет было получено 109 межконтинентальных баллистических ракет «Ярс».

В целом, по словам Шойгу, уровень оснащенности Вооруженных сил России современным оружием возрос в 3,8 раза, с 16 до 61,5 процента. «В стратегических ядерных силах она (оснащенность — прим. «Ленты.ру») составляет 82 процента, в Сухопутных войсках — 48,3 процента, ВКС — 74 процента, Военно-морском флоте — 62,3 процента, ВДВ (Воздушно-десантные войска — прим. «Ленты.ру») — 63,7 процента», — пояснил он.

Кроме того, в стране возросло число контрактников более чем в два раза и достигло 394 тысячи человек. Также был усилен состав войск в Крыму. «[Это] обеспечивает защиту территории полуострова и интересов России в Черном море», — подчеркнул Шойгу, уточнив, что вдобавок было создано оперативное командование в дальней морской зоне для управления кораблями в Средиземном море.

Также министр сообщил, что с 2019 года на вооружение российской армии поступят разведывательно-ударные беспилотные комплексы средней дальности.

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В феврале прошлого года президент России Владимир Путин подписал новую государственную программу перевооружения (ГПВ) на 2018-2027 годы. Сообщалось, что основным ее приоритетом станет развитие систем ядерного сдерживания, а также авиационных, космических и наземных систем высокоточного оружия. Кроме того, была запланирована работа по созданию самолета вертикального взлета. Программа предполагала выделение 19 триллионов рублей на поставки вооружений и 1 триллиона рублей — на синхронизацию.

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