Новую ракету России окрестили «оружием конца света»

На сегодняшний день Россия лидирует в гонке вооружений, пишет немецкий журнал Stern.

По утверждению издания, такую позицию российская сторона занимает благодаря разработке гиперзвуковых ракет. В материале отмечается, что недавно оборонным ведомством России было размещено видео пуска новейшей системы противоракетной обороны (ПРО) — ПРС-1М, которая предназначена для защиты страны.

«ПРС-1М — настоящее оружие конца света, которое можно использовать только в войне, которая разрушает мир», — отмечает журнал.

Ранее американский обозреватель Майкл Пек заявлял, что береговой ракетный комплекс (БРК) «Утес», находящийся в Крыму, стал настоящим «убийцей кораблей» благодаря противокорабельным ракетам П-35. «Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море и говорит о решимости Москвы удержать полуостров», — отмечал Пек в своем материале.

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