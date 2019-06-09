Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»

Американский обозреватель Майкл Пек рассказал о переоснащении берегового ракетного комплекса (БРК) «Утес» в Крыму новейшими дальнобойными и маневренными ракетами в своей статье для The National Interest.

Благодаря противокорабельным ракетам П-35 с турбореактивным двигателем «Утес» стал настоящим «убийцей кораблей», пишет Пек. «Усиление береговой обороны Крыма усыпляет страхи России перед западным вторжением в Черное море и говорит о решимости Москвы удержать полуостров», — отмечается в материале.

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БРК «Утес» был принят на вооружение в 1972 году. После развала СССР комплекс оказался на территории Украины, работы по его восстановлению начались после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году. Дальность поражения целей ракетой П-35 составляет до 450 километров. Системы могут применяться в комплексе с БРК «Бал» и «Бастион».

В сентябре 2017 года ракетный комплекс «Утес» Черноморского флота осуществил успешные пуски двух крылатых ракет и артиллерийские стрельбы в ходе учений.

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