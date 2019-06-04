В России нашли «страшное оружие завтрашнего дня»

Боевой лазер по праву считается страшным оружием завтрашнего дня, заявил «Звезде» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Вполне возможно, что через 10-15 лет лазерное оружие может обрести статус некоего сдерживающего фактора, какой имеет ядерное оружие. И те государства, которые будут иметь его в своих вооруженных силах, разумеется, будут иметь больше военного преимущества и геополитического, как следствие, над своими, так сказать, зарубежными партнерами», — сказал эксперт.

По его словам, боевой лазер способен уничтожать спутники на околоземной орбите, выводить из строя электронику космических аппаратов и выступать поражающим фактором в воздушном бою. Мировыми лидерами в разработке подобного оружия Михайлов назвал Россию и США, а также, возможно, Китай.

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«Пока об официальном поступлении в войска лазерного военного устройства сообщила одна Россия. Американцы только заявляют о конце испытаний, которые закончатся примерно через полтора-два года», — считает эксперт.

23 апреля на полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для уничтожения ракет воздушного старта.

В декабре 2018 года официальный печатный орган Министерства обороны России газета «Красная Звезда» написал, что в стране заступили на опытно-боевое дежурство наземные лазерные комплексы «Пересвет».

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