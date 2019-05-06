Лазер ВВС США сбил ракеты в воздухе

ВВС США использовали наземный прототип лазерной установки для успешного уничтожения нескольких ракет воздушного старта, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что испытания, организованные заказчиком (Исследовательская лаборатория ВВС) и исполнителем (корпорация Lockheed Martin) состоялись 23 апреля на полигоне «Белые пески» в штате Нью-Мексико (США).

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Подробностей тестов, касающихся, в частности, использовавшихся в них ракетах и самолетах, не сообщается.

The Drive пишет, что речь может идти о проекте SHiELD (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), предусматривающем создание к 2022 году для истребителя лазерной установки, способной вывести из строя ракету воздушного старта.

В мае агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия TÜMOL, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции.

Осенью 2018 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко заявил, что российский боевой лазерный комплекс «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства лишь в «идеальных условиях».

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