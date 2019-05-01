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США впервые применили в бою F-35A

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F-35A

Военно-воздушные силы Соединенных Штатов впервые применили в бою свой вариант истребителя пятого поколения F-35 — F-35A. Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на пресс-службу Центрального командования ВВС США.

Два F-35A 30 апреля нанесли авиаудар по тайнику с оружием и сети тоннелей на северо-востоке Ирака, которой пользовались боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Была ли атака успешной, военные не уточнили.

Business Insider отмечает, что первое боевое применение F-35A из состава ВВС США ожидалось с 15 апреля, когда эти истребители были передислоцированы на авиабазу Аль-Дафра в ОАЭ.

Самолеты типа F-35 ранее несколько раз использовались в бою. Так, первым в мире для нанесения авиаударов их в мае 2018-го задействовал Израиль, на вооружении которого состоят 14 истребителей F-35I Adir, и в том же году свои F-35B для бомбардировок в Афганистане применил Корпус морской пехоты (КМП) США.

В 2018-м также произошел первый для всего семейства F-35 случай крушения: один из F-35B КМП США упал возле базы корпуса в Южной Каролине. После этого всем F-35 было запрещено подниматься в воздух на время массовой проверки этих машин.

F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения, разработкой и выпуском которого с 2001 года занимается американская компания Lockheed Martin. Истребитель представлен в трех вариантах: A (для военно-воздушных сил), B (с укороченным взлетом и вертикальной посадкой) и C (палубный).

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