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Турки показали свое оружие из «Звездных войн»

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Агентство Anadolu опубликовало фотографии лазерного оружия, созданного инженерами Совета по научно-техническим исследованиям Турции. Видео с устройством, которое называется TÜMOL, также публикует Haber7.

Отмечается, что новейшая разработка во многом схожа с оружием, использовавшимся героями фантастической киносаги «Звездные войны». На создание изделия, как уточняет Anadolu, потребовалось три месяца.

Телерадиокомпания TRT пишет, что лазерная система была представлена Международной выставке оборонной промышленности в Стамбуле. Устройство может быть установлено на модульную штурмовую винтовку MPT-76, которая состоит на вооружении турецкой армии.

По словам министра промышленности и технологий Турции Мустафы Варанка, новая разработка способна наносить урон противнику лазерным лучом на расстоянии до 250 метров, а ее мощности достаточно для того, чтобы расплавить стальной корпус корабля.

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