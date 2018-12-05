Лазерные «Пересветы» заступили на боевое дежурство

В России заступили на опытно-боевое дежурство наземные лазерные комплексы «Пересвет». Об этом сообщает официальный печатный орган Министерства обороны, газета «Красная Звезда».

Уточняется, что «Пересветы», оснащение войск которыми началось в 2017 году, встали в строй 1 декабря. С этого момента боевым расчетам предстоит освоить технику и добиться слаженной работы операторов, при этом личный состав подразделений прошел переподготовку на базе Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского и на предприятиях промышленности.

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О разработке боевого лазерного комплекса, работающего на новых физических принципах президент России Владимир Путин объявил в марте 2018 года в ходе послания Федеральному собранию. По словам главы государства, «наличие таких боевых комплексов кратно расширяет возможности России в сфере своей безопасности».

Предназначение «Пересвета» официально не конкретизируется, однако считается, что такая лазерная система может применяться для противодействия оптическим системам наблюдения самолетов и спутников противника. В октябре директор Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игорь Коротченко заявил, что «Пересвет» эффективно работает против беспилотников промышленного и кустарного производства, но лишь в «идеальных условиях», предполагающих отсутствие тумана, песчаных бурь и осадков.

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