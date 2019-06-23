Кремль раскрыл судьбу потерявших записку для Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с потерянной запиской, которую жительница Коми передала Владимиру Путину. Об этом он рассказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1», пишет «Интерфакс».

«По крайней мере те, кто потерял записку, больше ничего не терял. Это я могу с уверенностью сказать. А эту женщину действительно так и не нашли», — отметил Песков.

Он сообщил, что россияне иногда передают президенту просьбы на клочках бумаги или заворачивают в газеты. «Он не начинает заниматься другим делом, пока ему в руки не передают это письмо», — добавил представитель Кремля, пояснив, что Путин откровенен с людьми и чувствует ответственность перед ними.

Путин в ходе прямой линии 20 июня, отвечая на вопрос о стыдном поступке, вспомнил случай с потерянной запиской. Глава государства предположил, что там было: «Наверняка что-нибудь о помощи сыну, который сидит в тюрьме, или еще что-то в этом роде».

Позже выяснилось, что случай, о котором рассказал президент, произошел в 2010 году в Сыктывкаре. Тогда две женщины в надежде встретиться с Путиным, скооперировались, написали две одинаковые записки и договорились попытаться передать ему их. Удалось это лишь одной из них.

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