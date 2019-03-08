Президент Владимир Путин поздравил российских женщин с Международным женским днем, сообщает пресс-служба Кремля.

«Мы знаем, что ваша душевная щедрость поистине безгранична. Да, она дарована вам природой. Но вы, дорогие женщины, в своем отношении к работе, к близким людям стократ приумножаете этот дар», — сказал глава государства.

Он отметил, что россиянки — надежные сотрудники и ответственные руководители, умеющие учитывать все нюансы и творчески подходить к любому делу. «Трудно представить историю, развитие нашей страны без созидательного вклада великих российских женщин. И сегодня, в наши дни вам подвластны практически все профессиональные высоты», — добавил Путин.

Российский лидер пообещал, что мужчины будут стремиться к тому, чтобы женщины «всегда чувствовали наше сильное, надежное плечо». В заключение он пожелал здоровья и счастья.

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