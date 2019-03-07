Путин второй раз за сутки заговорил об иностранной разведке

Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания обсудил с членами Совета безопасности актуальные вопросы социально-экономического развития страны. Об этом в четверг, 7 марта, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Состоялся обмен мнениями в связи с возрастающей интенсивностью военно-разведывательной деятельности иностранных государств у границ Российской Федерации», — рассказал официальный представитель Кремля.

Он также добавил, что, в частности, была рассмотрена ситуация с сирийским лагерем беженцев Рукбан, который, по данным российского МИД, превратился в резервацию, где насильно удерживаются заложники. При этом рядом с Рукбаном на спутниковых снимках обнаружили кладбище с 300 свежими захоронениями.

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6 марта глава государства сообщил, что иностранные спецслужбы хотят увеличить свое влияние на происходящие в России процессы. Он отметил важность работы контрразведки и необходимость надежной защиты значимых для страны сведений.

По словам президента, в 2018 году в России была пресечена деятельность 129 кадровых сотрудников и 465 агентов зарубежных спецслужб. Органы контрразведки, как полагает глава государства, действовали «результативно и наступательно».

В марте стало известно о том, что самолет радиоэлектронной разведки ВВС США RC-135V совершил за два дня два длительных полета у российских границ. Сообщалось, что он вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании и полтора часа курсировал над Литвой и Гданьским заливом рядом с границей Калининградской области.

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