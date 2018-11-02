Путин предложил вернуть военной разведке букву «р»

Президент России Владимир Путин предложил восстановить советское название военной разведки. Об этом он заявил на мероприятии по случаю 100-летия ГРУ в Театре российской армии, передает «Интерфакс».

Глава государства поздравил ветеранов и сотрудников Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил с грядущим праздником и добавил, что разведке стоит вернуть старое название. «Непонятно, куда исчезло слово "разведывательное" — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — подчеркнул президент.

Отмечается, что его заявление встретили аплодисментами.

Кроме того, президент отметил усилия разведки в уничтожении террористов в Сирии и восстановлении мира. «Огромную роль в уничтожении главарей бандитов, баз и инфраструктуры боевиков... в точечных, разящих ударах нашей авиации и флота сыграла военная разведка», — сказал Путин.

Военная разведка в СССР была впервые сформирована в 1921 году и носила название Разведывательное управление Штаба РККА. Впервые аббревиатура ГРУ была использована в 1942 году после реорганизации ведомства и окончательно утвердилась 1949 году после возврата функций военной разведки министерству вооруженных сил СССР. Свое актуальное название ведомство получило в 1992 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!