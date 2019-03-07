Путин оседлал коня и пожелал полицейским ухажеров

Президент России Владимир Путин встретился с представительницами Первого Оперативного полка полиции столичного главка МВД, чтобы поздравить их с Международным женским днем. Глава государства сам сел на коня и прокатился по манежу вместе с сотрудницами конной и туристической полиции, соответствующее видео в четверг, 7 марта, публикует Telegram-канал Пул N3.

На кадрах, в частности, видно, как темно-коричневый конь, на котором ехал Путин, отказывается выполнять команды российского лидера и начинает пятиться назад, нарушая рисунок построения. На помощь президенту приходит один из полицейских.

После этого глава государства презентовал правоохранителям орловского рысака по кличке Золотой луч, а девушка-полицейским пожелал найти ухажеров. «Как у нас шутят, что нужно девушке, чтобы сохранять фигуру? Три элемента: тренажер, массажер и ухажер. У вас такие классные ребята, что они запросто выполнят все эти три пункта. Второй и третий — точно», — заявил Путин.

Первый Оперативный полк полиции столичного управления МВД является продолжателем традиций отряда конной милиции, созданного в 1918 году в составе рабоче-крестьянской милиции. В его состав входят 1-й и 2-й кавалерийские батальоны, а также 3-й специализированный батальон, выполняющий функции туристической полиции.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!