Россиянок массово поздравили

В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, в сети запустили праздничный флешмоб с поздравлениями россиянкам. В частности, свое поздравление женщинам записал на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, ролик опубликован на канале Роскосмоса в YouTube.

Космонавт отметил, что женщины пробуждают в мужчинах «самые лучшие качества», и пожелал, чтобы каждый их день был наполнен «радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием».

К поздравлениям присоединились и главы российских регионов. Так, исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он лично исполняет на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby.

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Главы Амурской области и Приморского края Василий Орлов и Олег Кожемяко по случаю праздника решили вспомнить стихотворение советского поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает». Губернатор же Ленинградской области Александр Дрозденко отдал предпочтение английской классике, зачитав сонет Уильяма Шекспира «Кто под звездой счастливою рожден». Глава Забайкалья Александр Осипов подошел к поздравлениям еще более творчески и прочитал стихотворение «О, женщина, ты мать, жена, подруга», которое сочинил сам (ролик доступен на YouTube-канале ZABTV).

Ранее, накануне празднования 8 марта, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о поступающих к ней жалобах на половую дискриминацию, а также поделилась мнением о причинах безнаказанности проявлений харассмента и своим видением главного предназначения женщин.

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