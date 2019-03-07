Россия
 
Последние новости
Появилась запись переговоров врезавшихся в южнокорейский мост российских моряков
Одинаковый поход в магазин в Германии оказался дешевле российского
Мэр Лондона закатил глаза после вопроса о борьбе с преступностью
Москва встала 
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона захотел снять продолжение
Похищенного в Сирии российского мальчика вернули в Россию
Дацик назвал Нурмагомедова «дрыщом»
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
Ржавые сабли с чердака британцев оказались бесценными сокровищами
Разлученная с мужем россиянка с младенцем стала курьером и прославилась
Новости партнеров

Россиянок массово поздравили

Перейти в «Мою Ленту»
Олег Кононенко

В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, в сети запустили праздничный флешмоб с поздравлениями россиянкам. В частности, свое поздравление женщинам записал на Международной космической станции (МКС) космонавт Олег Кононенко, ролик опубликован на канале Роскосмоса в YouTube.

Космонавт отметил, что женщины пробуждают в мужчинах «самые лучшие качества», и пожелал, чтобы каждый их день был наполнен «радостью, ощущением праздника, приятными сюрпризами и, конечно, нашим вниманием».

К поздравлениям присоединились и главы российских регионов. Так, исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором он лично исполняет на саксофоне фрагмент композиции Фрэнка Синатры I Love You Baby.

Главы Амурской области и Приморского края Василий Орлов и Олег Кожемяко по случаю праздника решили вспомнить стихотворение советского поэта Евгения Долматовского «Некрасивых женщин не бывает». Губернатор же Ленинградской области Александр Дрозденко отдал предпочтение английской классике, зачитав сонет Уильяма Шекспира «Кто под звездой счастливою рожден». Глава Забайкалья Александр Осипов подошел к поздравлениям еще более творчески и прочитал стихотворение «О, женщина, ты мать, жена, подруга», которое сочинил сам (ролик доступен на YouTube-канале ZABTV).

Ранее, накануне празднования 8 марта, уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о поступающих к ней жалобах на половую дискриминацию, а также поделилась мнением о причинах безнаказанности проявлений харассмента и своим видением главного предназначения женщин.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Госдуме отреагировали на мечту гаишников о дорогах без женщин
Коммунисты ошиблись с пожеланием для женщин в честь 8 Марта
Российская радиостанция пообещала увеличить слушательницам грудь
Другие материалы рубрики
Россия00:01Сегодня

«Феминистками не рождаются»

Краткий гид по современному феминизму в России
17:16 4 марта

Муфтий предсказал резкий рост числа мусульман в России

15:18Сегодня

Выплаты россиянам по уходу за инвалидами увеличат до 10 тысяч рублей

15:09Сегодня

Похищенного в Сирии российского мальчика вернули в Россию

Россия21:14 6 марта

«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»

Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
17:01 4 марта

Путин вывел Россию из ракетного договора

12:21Сегодня

Путин второй раз за сутки заговорил об иностранной разведке

14:34Сегодня

Стало известно о задержании четырех американцев в Новороссийске

Россия00:01 5 марта

«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»

Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
11:30Сегодня

Москалькова рассказала об интересе зарубежных правозащитников к ее предложению

12:35Сегодня

Призыв в российскую армию станет справедливее

11:37 3 марта

Названы основные психические заболевания россиян

Россия
«Феминистками не рождаются»
Краткий гид по современному феминизму в России
«Все делалось на моих глазах — с нуля и в сжатый срок»
Он создал электронную очередь в детсады и верит во всесилие российских технологий
«Психопатов на зоне — половина. Они не контролируют себя»
Без лекарств и надежды на спасение: с чем россияне сталкиваются в тюрьме
«Человек увидел женщину в нижнем белье и оскорбился»
Почему радикалы наводят в Дагестане свои порядки и никого не боятся
Выплаты россиянам по уходу за инвалидами увеличат до 10 тысяч рублей
Похищенного в Сирии российского мальчика вернули в Россию
Путин второй раз за сутки заговорил об иностранной разведке
Все материалы
Мир
Владимир Путин и Синдзо Абэ«Отдадите Курилы — получите изоляцию»
Россия хочет поучаствовать в разделе Азии. Но конкуренция с Японией и Китаем будет жесткой
В Индии рассказали о пытках захваченного в пакистанский плен пилота
Мэр Лондона закатил глаза после вопроса о борьбе с преступностью
Появилась запись переговоров врезавшихся в южнокорейский мост российских моряков
В Малайзии заявили об отсутствии геев и «чего-то подобного»
«Расизм, нацисты и бандитский разгул»
 
Ким Чен Ын и Дональд ТрампДональд Трамп и Ким Чен Ын не договорились
Северная Корея останется под санкциями, судьба переговоров под угрозой
Все материалы
Бывший СССР
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Лидер президентской гонки на Украине заявил о сфабрикованных против него делах
«Все равно где воевать, лишь бы против русских»
Украинские националисты хотели убивать россиян. Они готовились к этому в Абхазии и Чечне
An Azeri helps his compatriot, injured during the recent fighting with Armenians, to get the helicopter in the town of Fizully (20 mk. from Iran border) August 7. About 12 percent of Azerbaijan's territories, including Nagorno-Karabakh, is under Armenian occupation - PBEAHUNJNDC«Азербайджанцы думали, что с нами можно шутить»
Войсковая операция или геноцид. Что известно о самом страшном эпизоде карабахской войны
Президент Латвии снова предложил легализовать детей неграждан
Туркменским девочкам к 8 Марта вручили пустые конверты от президента
Нил УшаковСолнцеликий Нил
Мэр Риги защищал русских, но погряз в коррупции. Теперь он ищет спасение в Европе
Все материалы
Экономика
В активном поиске
США и Европа нашли способ заманить лучших специалистов. России есть чему поучиться
«Если миллиардер не видит перспектив, то бежит жаловаться президенту»
Эксперт Алексей Безбородов рассказал о проблемах речных грузоперевозок
Гудбай, Ленин
Кровь, принудительный труд и продажа оружия. Как выживали коммунисты в ГДР
Заподозренный в выводе миллиардов долларов из России бизнесмен объяснился
Лучший региональный банк России лишился лицензии ЦБ
«Россети» приняли участие в запуске Прегольской теплоэлектростанции
Топ-менеджер «Газпрома» обматерил подчиненных из-за пропавшего газопровода
Все материалы
Силовые структуры
Шабтай Калманович (слева) и глава ювелирной фирмы «Лукас» Карл Шахнис«Был хитрым — из тех, кто свое не упустит»
Этого бизнесмена 90-х считали агентом КГБ и убийцей Япончика. Его смерть остается тайной
Осторожно! Токсично!
Как коррупция разъедает фармацевтическую отрасль
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Убитую в Подмосковье женщину-следователя заказал главарь мошенников
Замглавы Спецстроя сел на восемь лет за хищение миллиарда рублей
Безработная россиянка заказала убийство бывшего замминистра из Подмосковья
Дагестанца задержали за угрозы в Instagram организаторам концертов
Все материалы
Наука и техника
«Все произошло так внезапно»
Как в НАСА допустили самую страшную катастрофу в истории космонавтики
SpaceX Илона Маска запустила замену «Союзу»
Скоро США перестанут зависеть от России в космосе
«В России никогда не любили своих правителей»
Эту царицу считают всероссийской кровавой барыней. Но она могла дать нашей стране свободу
«Армату» оснастили санузлом
Раскрыты расходы на замену «черного крыла» МС-21 из-за санкций
«Роскосмос» обоснует «Государево Око»
США заподозрили в тайной отправке «Мстителей» в Сирию
Все материалы
Спорт
«В нашем биатлоне полный хаос»
Сборная России едет на чемпионат мира. Скандалы и конфликты следуют за ней
Кокорин захромал
Словенская биатлонистка почти застрелила судью
Отсидевшего за педофилию футболиста предложили навсегда отлучить от спорта
UFC отказал Магомедшарипову в поединке в России
Макгрегору захотелось взять реванш у Мэйуэзера
Алексей Олейник«Вошел в клетку — и никуда не денешься. Выживай»
Боец Алексей Олейник о первых турнирах российского MMA, кровавых боях и жести 90-х
Все материалы
Культура
Что смотреть весной
«Мстители» и скейтеры, «Курск» и Афган: главные кинопремьеры сезона
Неравный брак
Запретная любовь и проблемы мигрантов в лучших иностранных романах года
«Погибнет любовь, прольется кровь — это фаталити»
 
Шнуров посвятил стих рассуждающему о малоимущих «тунеядцах и алкашах» депутату
Режиссер фильма о педофилии Майкла Джексона захотел снять продолжение
В «Брате-3» покажут отстреливающего звезд Никиту Джигурду под песни Ольги Бузовой
Сыгравший гитариста в «Школе рока» актер оказался похитителем гитар
Все материалы
Интернет и СМИ
Прощай, оружие!
Легендарный фотограф ненавидел войну и показал ее худшую сторону
Первый канал вербовал подростков в наркокурьеры ради репортажа
Разлученная с мужем россиянка с младенцем стала курьером и прославилась
Украина возмутилась российским Крымом на картах Google
Ведущая 10 лет боролась за право выйти в эфир с любимой прической и победила
Рассуждения мужчины о женской гигиене выставили его посмешищем в сети
К создателям «Кто хочет стать миллионером?» подали иски на 87 миллионов рублей
Все материалы
Ценности
Райский сад, Хищник и прощание с Лагерфельдом
Главные события Недели моды в Париже
Март-объект
Как потратиться на женский праздник и не пожалеть об этом
Положение обязывает
Как беременность изменила привычки и гардероб Меган Маркл
Дженнифер Лопес попозировала на камеру в белье ради бизнеса
Ким Кардашьян прошлась по улице в прозрачном комбинезоне
Раскрыта важность внешнего вида при устройстве на работу
Популярная детская косметика оказалась опасной для здоровья
Все материалы
Путешествия
В России запретили хостелы в жилых домах
Жилья для туристов станет меньше. И оно будет дороже
«Выпиваем шнапса и летим по темному склону»
Ешь, пей и катайся. Зачем ехать в Тироль
Золотая трещина
Американцы прогнали индейцев и начали зарабатывать на самом знаменитом каньоне мира
Пассажира сняли с рейса за мольбы об авиакатастрофе
На Чукотке самолет с пассажирами выкатился за пределы посадочной полосы
Спасение пассажиров после падения самолета в море попало на видео
Сильный ветер накренил круизный лайнер и покалечил пассажиров
Все материалы
Из жизни
«Я просто старик, который ходит в тренажерный зал»
Эти люди выглядят вдвое моложе своих лет и готовы делиться секретами вечной красоты
Взрыв из прошлого
Эти люди очнулись в будущем. Их память стерла десятки лет жизни
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Учительница прочла мелкий шрифт в документе и получила 10 тысяч долларов
Мальчик чудом избежал гибели под копытами бегущих буйволов
Миллиардер умер во время операции по увеличению полового органа
Живущая без секса из-за редкой болезни женщина родила ребенка
Все материалы
Женева-2019: суперкары
Самые быстрые и громкие (в прямом смысле слова) новинки самого важного автосалона года
Главные автомобили Женевского моторшоу
Серийные новинки самого важного автосалона года
Женева-2019
Прямой репортаж с Женевского автосалона: день первый
Таким будет будущий Nissan Qashqai
Знакомимся с электрическим концепт-каром Nissan IMq
Покупатель самого дорогого Bugatti получит автомобиль только через 2,5 года
Hyundai показал, какой будет новая Sonata
Toyota привезет в Россию 22 новых «Супры»
Все материалы
Дом
Деловые такие
Жилье в дорогих новостройках резко подешевело. И это еще не конец
«Если еще раз сюда придешь, мы позвоним в полицию»
Россиянке повезло найти бесплатное жилье. Но хозяева обвинили ее в воровстве
«Миф о дорогой ипотеке делает ее недоступной»
Почему кредит на жилье лучше бесплатных квартир в СССР
Российского актера обманом лишили квартиры и выставили на улицу
Россиянам помогут накопить на ипотеку
Назван лауреат Притцкеровской премии 2019 года
Москвичи начали массово скупать элитное жилье
Все материалы