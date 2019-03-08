Глава МИД Австрии захотела снова потанцевать с Путиным

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала российского президента Владимира Путина хорошим танцором. Об этом пишет ТАСС.

Во время мероприятия в Вене по случаю Международного женского дня министр рассказала, что австрийские СМИ используют любую возможность упомянуть о танце с Путиным на ее свадьбе с Вольфгангом Майлингером. «Возможно, на следующей неделе я снова станцую с ним. Я буду в Москве. Он действительно хороший танцор», — сказала Кнайсль.

Она также уточнила, что кроме Путина однажды танцевала со своим британским коллегой Джереми Хантом. «Но при всем уважении к британскому министру иностранных дел, Путин — лучший танцор», — добавила глава МИД.

53-летняя Кнайсль 18 августа 2018 года сыграла свадьбу с бизнесменом Вольфгангом Майлингером. Визит Путина на церемонию бракосочетания носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора.

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