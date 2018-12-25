Глава МИД Австрии рассказала об отношениях с Путиным

Глава МИД Австрии Карин Кнайсль рассказала, какие отношения связывают ее с президентом России Владимиром Путиным. Интервью с Кнайсль опубликовала газета Kleine Zeitung.

По словам министра, она не поддерживает связи с российским лидером по рабочим вопросам. Кнайсль отметила, что он был частным гостем на частном мероприятии — ее свадьбе, однако с тех пор они не общались, передает ее слова РИА Новости.

Дипломат также указала, что ее часто спрашивают, говорила ли она с Путиным об инциденте в Керченском проливе. «Я этого не делаю, так как у меня нет с ним рабочих отношений. Речь идет не о том, как я лично оцениваю российскую политику, а о том, какова европейская и австрийская позиция в отношении России», — сказала она.

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20 декабря Кнайсль сообщила, что причиной позвать российского лидера стало ее спонтанное желание «поделиться радостью». Она добавила, что не рассчитывала, что Путин примет приглашение.

Визит Путина на свадьбу Кнайсль и бизнесмена Вольфганга Майлингера носил частный характер. Российский президент подарил новобрачным выступление Кубанского казачьего хора. Подарок обошелся бюджету в 1,8 миллиона рублей.

25 ноября пограничное управление ФСБ России задержало в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины — катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу», которые пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

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