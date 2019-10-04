Путин поддержал совмещающих семью и карьеру женщин

Президент России Владимир Путин поддержал появление площадок, которые помогают женщинам совмещать семью и карьеру. Об этом глава государства заявил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», передает ТАСС в пятницу, 4 октября.

«Что важнее: семья, дети или карьера? Это все равно, что спросить: что важнее — сердце или голова? Нельзя жить ни без сердца, ни без головы», — рассудил Путин.

По статистике возраст невест в России «немножко подрос» и составляет от 20 до 31 года, продолжил президент. Это свидетельствует об изменениях в обществе, приоритеты меняются у молодых людей в целом и у женщин в частности.

По словам Путина, он пришел к выводу — «чем больше делаешь, тем больше получается». «Я думаю, женщины посмотрят, послушают и скажут: "Ты сам попробуй — и это, и это". Я понимаю, как это сложно, — отметил президент. — Но то, что на этой платформе образовался такой женский клуб, который думает о том, как организовать эту работу, как помочь, как сделать так, чтобы все вовремя получалось и качественно — это очень важно. Это здорово».

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