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Из жизни
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17:07, 25 июня 2026Из жизни

Избранница одержимого молодостью миллионера рассказала о радикальном омоложении кожи

30-летняя избранница миллионера Брайана Джонсона омолодила свою кожу на девять лет
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: n.tati.m / Shutterstock / Fotodom

Избранница одержимого вечной молодостью миллионера Брайана Джонсона рассказала, что ее биомаркеры соответствуют показателям 21-летней девушки. Об этом она сообщила на своей транце в соцсети X.

30-летняя австралийка Кейт Толо, которая уже почти пять лет состоит в отношениях с 48-летним основателем компании Blueprint, заявила, что за последние три года ей удалось не просто остановить старение, а добиться омоложения кожи на пять лет. В 27 лет ее показатели соответствовали показателям 26-летней, а теперь, в 30, они снизились до 21 года. Она подчеркнула, что внешне не выглядит на 21, но, по данным многоспектрального сканирования, ее кожа именно такого возраста. При этом, по ее словам, всего пять лет назад она питалась в «Макдональдсе» и не ухаживала за собой.

Секретом своего преображения Толо считает десятки средств и процедур, которые она применяет: от очевидных — солнцезащитный крем, здоровый сон, красная светотерапия и правильное питание — до специфических, включая прием мощных ретиноидов, прием коллагена, гиалуроновой кислоты, витамина С, омега-3, меди, витамина D, а также использование косметики Blueprint. Толо призналась, что сначала не использовала ботокс или филлеры, но позже прибегла к ним для «балансировки лица».

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