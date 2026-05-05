08:00, 5 мая 2026

Одержимый молодостью миллионер разоткровенничался о влагалище возлюбленной

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Mariia Boiko / Shutterstock / Fotodom

Американский миллионер Брайан Джонсон, одержимый идеей сохранения молодости, разоткровенничался по поводу влагалища своей возлюбленной Кейт Толо. Об этом пишет New York Post.

Джонсон неожиданно написал на своей странице в социальной сети X: «Только что занимался оральным сексом с Кейт. Всем спокойной ночи». Спустя две минуты он опубликовал новое сообщение: «100 из 100. Входит в один процент лучших влагалищ». Затем миллионер пояснил, что у Толо во влагалище преобладает бактерия Lactobacillus crispatus, которая продуцирует молочную кислоту и считается полезной для здоровья.

«Только у 25-30 процентов женщин репродуктивного возраста в мире преобладают L. crispatus. Это значит, что их более 50 процентов. У Кейт этот показатель составляет 98,7 процента», — написал Джонсон.

Он также заявил, что в микрофлоре влагалища 30-летней Толо «чудесным образом» отсутствуют вредные бактерии, вызывающие различные заболевания. «Вагинальная микрофлора влияет на все: сон, уровень сахара, стресс, здоровье кишечника, сексуальное здоровье, иммунитет, то, что вы едите и что в вас попадает», — подытожил миллионер.

Его подписчики восприняли эти откровения неоднозначно. «Такую чушь мог бы сказать инцел после первого секса. Это просто психопатическое поведение», — написал один из них.

За возлюбленного вступилась Толо. Она заявила, что хотя пост Джонсона «кажется сумасшедшим», людям стоит обратить на него внимание и серьезнее относиться к сексуальному здоровью.

Ранее Джонсон предсказал скорое появление технологий бессмертия. По его словам, они будут изобретены в течение 15 лет.

