Путин рассказал о предотвращенной гражданской войне в России

Россия в 1990-е годы пережила один из самых трудных периодов в своей истории. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», пишет РИА Новости.

По словам главы государства, наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами страна подвергалась агрессии со стороны международного терроризма. Как вспоминает Путин, тогда Россия подошла к очень опасной черте, за которой мог произойти развал и распад государства — «самое худшее для любого народа». Российский лидер отметил, что угроза висела в воздухе и россияне это чувствовали.

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Путин подчеркнул, что Россия абсолютно реально могла погрузиться в масштабную гражданскую войну, утратить единство и суверенитет, а также оказаться на периферии мировой экономики, но благодаря трудолюбию, терпению, мужеству и патриотизму россиян этого всего удалось избежать.

В 2017 году жена первого президента России Бориса Ельцина Наина заявила, что 90-е годы были самыми трудными, и призвала называть их не лихими, а «святыми и поклониться людям, которые в эти годы жили».

Первый президент России Борис Ельцин возглавил страну в 1991 году. Спустя пять лет он был переизбран на второй срок. 31 декабря 1999 года Ельцин объявил о своей отставке и передал пост Владимиру Путину, занимавшему на тот момент должность премьер-министра страны.

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