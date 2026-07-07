Дизен: Поддержка НАТО ударов ВСУ вглубь России спровоцирует Москву на ответ

Поддержка странами НАТО ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) вглубь территории России способна привести к дальнейшему расширению конфликта. Такое мнение высказал профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен в социальной сети X.

«Вооружение НАТО, военное планирование, разведка, выбор целей и подрядчики используются для нанесения ударов все дальше вглубь России, пока Москва не сочтет, что у нее нет иного выбора, кроме как ответить», — написал он.

Кроме того, профессор обвинил западных лидеров в том, что они втянули свои страны в конфликт с Россией. По его словам, в случае ответных действий Москвы на Западе будут утверждать, что они носили «неспровоцированный» характер.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что все лидеры НАТО поддерживают удары Вооруженных сил Украины вглубь территории России. По его словам, они также полностью выступают за усиление давления на Россию и продолжение военных поставок.