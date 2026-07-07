Депутат Госдумы РФ Роднина назвала важным шагом решение МОК о возвращении ОКР

Трехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина оценила будущее российских спортсменов после снятия санкций. Ее слова приводит Sport24.

«Рада, что наш олимпийский комитет вернули. Это еще не прекращение нашего отстранения, потому что решение принимают федерации по видам спорта. Но то, что наш олимпийский комитет смог вернуться в строй, — важный шаг», — сказала Роднина.

Также трехкратная олимпийская чемпионка предположила, как будет решаться вопрос с флагом и гимном России на международных соревнованиях. «Флаг и гимн звучит, когда ты стоишь на первом месте пьедестала. На втором месте только флаг, а гимна нет. Надо, чтобы мы чаще вставали на пьедестал, тогда многие будут иначе смотреть на наши выступления и позицию», — заявила Роднина.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) отменил рекомендации для международных федераций и организаторов международных спортивных мероприятий от 28 февраля 2022 года и 28 марта 2023 года об ограничениях в отношении участия в них россиян. Кроме того, Олимпийский комитет России временно восстановлен в правах.

