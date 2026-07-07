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20:36, 7 июля 2026Экономика

Прогноз по цене на нефть резко снизили

Минэнерго США снизило прогноз по цене нефти Brent на 2026 год до $81,91 за баррель
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: LiteHeavy / Shutterstock / Fotodom

Прогноз средней стоимости нефти марки Brent от Минэнерго США понижен на 14 процентов — с 95,39 доллара за баррель до 81,91 доллара. Об этом со ссылкой на отчет Управления энергетической информации (EIA) министерства пишет «Интерфакс».

В соответствии с новыми ожиданиями в 2027 году цена опустится до 64,76 доллара за баррель. В ведомстве считают, что такая динамика будет связана с продолжением накопления мировых запасов, что будет давить на цены.

На пересмотр повлияло снижение напряженности на Ближнем Востоке и возобновление движения танкеров с нефтью через Ормузский пролив. В результате в июне средняя цена Brent составила 85 долларов за баррель, что на 22 доллара ниже среднего уровня в мае.

По состоянию на 7 июля сентябрьский фьючерс Brent торгуется по цене ниже 75 долларов за баррель. Отдельно в четвертом квартале Минэнерго США ожидает снижение цены до 70 долларов.

В начале июля сообщалось, что Саудовская Аравия — крупнейший экспортер нефти в мире — увеличила поставки почти до уровня, наблюдавшегося до начала операции Израиля и США в Иране.

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