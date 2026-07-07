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20:42, 7 июля 2026Мир

В США вспомнили о застопорившемся законопроекте санкций против России

WSJ: Конгрессмены США будут лоббировать застопорившийся законопроект санкций против России
Семен Александров (старший редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Группа конгрессменов США будет лоббировать застопорившийся законопроект санкций против России на встрече с министром финансов страны Скоттом Бессентом на полях саммита НАТО. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Американские законодатели заявили, что встретятся с Бессентом на ужине, организованном послом США в Турции Томом Барраком, и обсудят законопроект, первоначально поддержанный сенаторами Линдси Грэмом (внесен в России в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ричардом Блюменталем, который позволяет президенту страны вводить санкции и пошлины «в отношении стран, ведущих бизнес с Россией, включая любую страну, покупающую российскую нефть и уран».

Издание отмечает, что Министерство финансов США и Белый дом пока не прокомментировали данную информацию.

В июне американский Минфин опубликовал решение об исключении из санкционных списков, связанных с Россией, ряда физических и юридических лиц, а также двух морских судов.

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