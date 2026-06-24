Минфин США снял санкции с семи россиян

Минфин США снял санкции с сына Владимира Потанина и еще шести россиян

Министерство финансов Соединенных Штатов опубликовало решение об исключении из санкционных списков, связанных с Россией, ряда физических и юридических лиц, а также двух морских судов.

В обновленном перечне, распространенном ведомством, значатся россияне Герман Белоус, Михаил Клюкин, Ирина Кремлева, Виктор Николаев, Надия Черкасова, Иван Потанин (сын предпринимателя Владимира Потанина) и Максим Смирнов. Также из-под ограничений выведены суда «Вячеслав Аршинов» и «Геннадий Егоров».

Кроме того, Минфин США исключил из санкционных перечней две турецкие компании: IDA Elevator Industry and Trade Limited Company и Dein Danismanlik Pazarlama Ve Ticaret Anonim Sirketi, которые базируются в Турции.

Ранее основатель и управляющий директор юридической фирмы Marks & Sokolov, бывший член Сената штата Пенсильвания Брюс Маркс заявил, что президент США Дональд Трамп продолжит нормализацию российско-американских отношений, снимая санкции с Москвы в рамках урегулирования украинского кризиса.